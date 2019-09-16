Минприроды проверяет информацию о расстреле чиновником собак в Пермском крае

Сеть взбудоражило видео, опубликованное владельцем четырех убитых собак в Пермском крае. Хозяин животных утверждает — его питомцев жестоко и хладнокровно, на глазах у районного охотинспектора, расстрелял бывший заместитель министра промышленности региона — Виктор Усенко. Ситуацию прокомментировали в местном Министерстве природных ресурсов и экологии.

«Это вопиющий случай человеческой жестокости. Мы не оставим его без должного внимания. В отношении охотинспектора, присутствующего при этом инциденте, запущен приказ на проведение служебной проверки », — заявили в ведомстве.

Хозяин четырех погибших собак написал на Усенко заявление в полицию. В ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали о подробностях случившегося.

«В отдел полиции города Горнозаводск поступило сообщение о том, что в охотхозяйстве на территории района мужчина расстрелял четырех собак. Информация поступила в дежурную часть по телефону от владельца животных — жителя города Лысьва 1975 года рождения. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку по фактам и выясняют все обстоятельства », — сообщили сотрудники полиции РИА Новости.

Виктор Усенко занимал должность заместителя министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края до 2016 года. В настоящее время экс-чиновник является владельцем охотхозяйства «Глухарь».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшего замминистра правительства Пермского края обвиняют в отстреле породистых собак.