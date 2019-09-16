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Минприроды проверяет информацию о расстреле чиновником собак в Пермском крае

, 23:48 Внимание: шокирующие кадры! 28

Хозяин четырех убитых лаек написал заявление в полицию на экс-заместителя министра промышленности, предпринимательства и торговли региона.

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Фото, видео: ТАСС / Friso Gentsch, 5-tv.ru

Сеть взбудоражило видео, опубликованное владельцем четырех убитых собак в Пермском крае. Хозяин животных утверждает — его питомцев жестоко и хладнокровно, на глазах у районного охотинспектора, расстрелял бывший заместитель министра промышленности региона — Виктор Усенко. Ситуацию прокомментировали в местном Министерстве природных ресурсов и экологии.

«Это вопиющий случай человеческой жестокости. Мы не оставим его без должного внимания. В отношении охотинспектора, присутствующего при этом инциденте, запущен приказ на проведение служебной проверки», — заявили в ведомстве.

Хозяин четырех погибших собак написал на Усенко заявление в полицию. В ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали о подробностях случившегося.

«В отдел полиции города Горнозаводск поступило сообщение о том, что в охотхозяйстве на территории района мужчина расстрелял четырех собак. Информация поступила в дежурную часть по телефону от владельца животных — жителя города Лысьва 1975 года рождения. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку по фактам и выясняют все обстоятельства», — сообщили сотрудники полиции РИА Новости.

Виктор Усенко занимал должность заместителя министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края до 2016 года. В настоящее время экс-чиновник является владельцем охотхозяйства «Глухарь».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшего замминистра правительства Пермского края обвиняют в отстреле породистых собак.

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