Минприроды проверяет информацию о расстреле чиновником собак в Пермском крае

Сеть взбудоражило видео, опубликованное владельцем четырех убитых собак в Пермском крае. Хозяин животных утверждает — его питомцев жестоко и хладнокровно, на глазах у районного охотинспектора, расстрелял бывший заместитель министра промышленности региона — Виктор Усенко. Ситуацию прокомментировали в местном Министерстве природных ресурсов и экологии.
Хозяин четырех погибших собак написал на Усенко заявление в полицию. В ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали о подробностях случившегося.
Виктор Усенко занимал должность заместителя министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края до 2016 года. В настоящее время экс-чиновник является владельцем охотхозяйства «Глухарь».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшего замминистра правительства Пермского края обвиняют в отстреле породистых собак.