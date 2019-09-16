Бывшего замминистра правительства Пермского края обвиняют в отстреле породистых собак

В сети обсуждают видео, опубликованное пользователем Youtube — Ярославом Баронниковым. Мужчина выложил ролик в воскресенье, 15 сентября, после того, как вернулся с охоты без своих питомцев. На кадрах запечатлены четыре убитые собаки, которые, по словам Баронникова, были расстреляны в Горнозаводском районе Пермского края бывшим заместителем министра правительства региона и по совместительству владельцем охотхозяйства «Глухарь» Виктором Усенко.

Как отметил владелец погибших лаек, они якобы мешали охотиться Усенко на лосей, мужчину раздражал лай псов, и он решил пристрелить их. По словам Баронникова, события разворачивались прямо на его глазах, он не успел подбежать машине охотника, из которой доносились выстрелы. От происходящего мужчина был в шоке.

«Остановилась машина, я не успел добежать, и хладнокровно при охотинспекторе Козлове Викторе были расстреляны мои собаки хозяином «Глухаря«», — дрожащим голосом рассказал Ярослав.

Виктор Усенко отказался комментировать произошедшие события. Он отметил, что в интернете ситуация подается однобоко, однако свою версию происходящего он приводить отказался.

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