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  4. Бывшего замминистра правительства Пермского края обвиняют в отстреле породистых собак

Бывшего замминистра правительства Пермского края обвиняют в отстреле породистых собак

, 20:27 Видео 96

По словам хозяина животных, Виктор Усенко расстрелял из машины четырех лаек.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В сети обсуждают видео, опубликованное пользователем Youtube — Ярославом Баронниковым. Мужчина выложил ролик в воскресенье, 15 сентября, после того, как вернулся с охоты без своих питомцев. На кадрах запечатлены четыре убитые собаки, которые, по словам Баронникова, были расстреляны в Горнозаводском районе Пермского края бывшим заместителем министра правительства региона и по совместительству владельцем охотхозяйства «Глухарь» Виктором Усенко.

Как отметил владелец погибших лаек, они якобы мешали охотиться Усенко на лосей, мужчину раздражал лай псов, и он решил пристрелить их. По словам Баронникова, события разворачивались прямо на его глазах, он не успел подбежать машине охотника, из которой доносились выстрелы. От происходящего мужчина был в шоке.

«Остановилась машина, я не успел добежать, и хладнокровно при охотинспекторе Козлове Викторе были расстреляны мои собаки хозяином «Глухаря«», — дрожащим голосом рассказал Ярослав.

Виктор Усенко отказался комментировать произошедшие события. Он отметил, что в интернете ситуация подается однобоко, однако свою версию происходящего он приводить отказался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременная жительница Подмосковья с винтовкой гонялась за собакой.

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