Более 90% штрафов за нарушение правил дорожного движения приходит российским водителям за превышение скорости. Это показал опрос, проведенный интернет-порталом Авто Mail.ru. При этом 64% респондентов признались, что превышают скорость в пределах «нанаказуемых» 20 километров в час. На втором месте по «популярности» оказались штрафы за неправильное движение по разметке — 5%.

И всего 2% штрафов (это третье место в рейтинге нарушений) приходится на неправильную парковку, пишет РИА Новости.

При этом каждый пятый опрошенный признался, что позволяет себе выезжать на выделенную для общественного транспорта полосу. Из них 13% делают это только когда опаздывают по делам. В регулярном игнорировании «выделенки» признался только 1% водителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «Интерны» Илья Глинников заплатил штрафы более чем на 100 тысяч рублей за систематическое превышение скорости, чтобы вернуть свой арестованный Infiniti G37.