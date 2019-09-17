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Названы самые распространенные нарушения ПДД — видео

, 10:29 Видео 21

Чаще всего россияне получают штрафы за превышение скорости.

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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей, Вергун Антон, Рогулин Дмитрий, Ian Nicholson; www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Более 90% штрафов за нарушение правил дорожного движения приходит российским водителям за превышение скорости. Это показал опрос, проведенный интернет-порталом Авто Mail.ru. При этом 64% респондентов признались, что превышают скорость в пределах «нанаказуемых» 20 километров в час. На втором месте по «популярности» оказались штрафы за неправильное движение по разметке — 5%.

И всего 2% штрафов (это третье место в рейтинге нарушений) приходится на неправильную парковку, пишет РИА Новости.

При этом каждый пятый опрошенный признался, что позволяет себе выезжать на выделенную для общественного транспорта полосу. Из них 13% делают это только когда опаздывают по делам. В регулярном игнорировании «выделенки» признался только 1% водителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «Интерны» Илья Глинников заплатил штрафы более чем на 100 тысяч рублей за систематическое превышение скорости, чтобы вернуть свой арестованный Infiniti G37.

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