Актер Илья Глинников поплатился за многократное превышение скорости

Илья Глинников едва не лишился любимой машины. Как стало известно 5-tv.ru, исполнитель роли Глеба Романенко из серила «Интернеты» за одни сутки оплатил 139 штрафов ГИБДД.

От экранного образа «золотого мальчика» актер не отказывается и в жизни. Подобно телевизионному сыну главврача, Глинников нередко игнорирует правила дорожного движения и не спешит отвечать за содеянное, рассказывают источники. Владелец спортивной Infiniti G37 в течение, по меньшей мере, семи лет регулярно превышает скорость. За что и получает штрафы.

Квитанции за последний год артист не оплачивал вплоть до ареста его белой иномарки стоимостью около 1,7 миллиона рублей. Чтобы погасить долги разом, звездный лихач заплатил государству более 100 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что полиция объявила Глинникова в розыск: актер не заплатил за заправку своей Infiniti.