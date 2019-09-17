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В Тюмени мужчина в маске, угрожая оружием, ограбил банк

, 10:57 Видео 68

В городе объявлен план «Перехват».

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Фото, видео: ВКонтакте @news72ru, Артур Галиев

В Тюмени утром во вторник, 17 сентября, неизвестный ограбил банк «Открытие». Как сообщает портал 72.ru, злоумышленник в маске и с предметом, похожим на пистолет, ворвался в отделение банка на улице Щербакова и похитил деньги из кассы.

Сообщение об ограблении коммерческого заведения поступило на пульт диспетчера экстренных служб примерно в 10.50 по местному времени (08.50 по московскому времени).

По предварительной информации, грабитель действовал в одиночку, он вынес из банка около одного миллиона двухсот тысяч рублей. Сейчас в городе объявлен план «Перехват». Полиция устанавливает личность преступника. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Москве на Братиславской улице неизвестные с битами жестко отомстили работникам магазина за сорванную кражу.

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