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В Петербурге открылся форум «Нева-2019»

, 17:20 Эфирная новость 69

На выставке представлены достижения мирового гражданского судостроения.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Выставка достижений мирового гражданского судостроения открылась в Петербурге. Престижный форум «Нева-2019» собрал ведущих специалистов отрасли. В том числе более двухсот иностранных компаний. На панельных дискуссиях обсуждают проблемы судоходства, деятельности портов, освоения океана. Петербург в очередной раз подтвердил статус морской столицы.

«Отечественное кораблестроение началось здесь, в Санкт-Петербурге, в 1704 году. Были заложены первые верфи, Адмиралтейские верфи нашего города. В нашем городе пять стапелей, на которых в этом году заложено 11 кораблей и судов. Наша промышленность обладает уникальными технологиями и потенциалом. Мы обеспечены портфелем заказов на многие годы вперед», — подчеркнул избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

На выставке представлены последние разработки российских ученых. В том числе специалистов Курчатовского института — композиты для судостроения, которые называют материалами ближайшего будущего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские универсальные десантные корабли будут строить в Керчи.

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