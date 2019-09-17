В Петербурге открылся форум «Нева-2019»

Выставка достижений мирового гражданского судостроения открылась в Петербурге. Престижный форум «Нева-2019» собрал ведущих специалистов отрасли. В том числе более двухсот иностранных компаний. На панельных дискуссиях обсуждают проблемы судоходства, деятельности портов, освоения океана. Петербург в очередной раз подтвердил статус морской столицы.
На выставке представлены последние разработки российских ученых. В том числе специалистов Курчатовского института — композиты для судостроения, которые называют материалами ближайшего будущего.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские универсальные десантные корабли будут строить в Керчи.