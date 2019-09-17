Алеся Кафельникова украсила подиум на Лондонской неделе моды

Алеся Кафельникова вместе с Ириной Шейк отметились в показе мод на London Fashion Week. Начинающая и опытная модели представили костюмы из новой коллекции Burberry. Дочь самого титулованного теннисиста в истории России поделилась радостным сообщением с подписчиками в Instagram. В отличие от бывшей жены Брэдли Купера, выход на этот подиум стал первым событием мирового масштаба для Алеси в качестве манекенщицы.

«Большое спасибо Рикардо Тиши (итальянский модельер — Прим. Ред) за то, что пригласил меня на это потрясающее шоу. Вы не можете себе представить, что это значит для меня», — написала в посте Кафельникова.

Поклонники разделили радость восходящей звезды и ответили на пост комплиментами.

«Леся, огонь! Я очень рада за тебя! Это высший уровень!!!»

«Поздравляю!!! Молодец!»

«Да, детка! Продолжай в том же духе!» — написали на русском и английском фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что курс реабилитации не помог Алесе Кафельниковой избавиться от наркозависимости.