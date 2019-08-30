Курс реабилитации не помог Алесе Кафельниковой избавиться от наркозависимости

Похоже, что курсы реабилитации не помогли дочери известного теннисиста Евгения Кафельникова справиться с наркозависимостью. Буквально пару месяцев назад модель Алеся Кафельникова в одном из интервью говорила, что оставила пагубную привычку в прошлом, как и компании, которые снабжали ее запрещенными веществами.

Но на днях, как сообщает Teleprogramma.pro, на ее странице в соцсетях появилось фото, на котором она запечатлена с пакетиками наркотических веществ на лице. Издание полагает, что снимок с подписью «Маска перед Неделей моды» попал в открытый доступ по ошибке и предназначался близким друзьям. В настоящее время он удален.

Последний месяц Алеся провела в Испании, на ее странице в Instagram регулярно появлялись фото и видео с различных вечеринок. А теперь отправилась в Париж, где собирается принять участие в Неделе моды. Говорят, с отцом девушка снова поссорилась и не общается.

Как ранее писал 5-tv.ru, Алеся Кафельникова признавалась, что попробовала наркотики еще в 13-летнем возрасте. Вращаясь в модных рэперских тусовках, девушка пережила несколько передозировок и тяжелую депрессию. Стать «новым человеком», помогла, по ее словам, реабилитация на острове Бали и расставание с Глебом Голубиным, известным как рэпер Pharaoh.

А недавно в СМИ появилась информация, что модель закрутила роман с блогером и фотографом Джеем Альваресом, который в подростковом возрасте зарабатывал на жизнь торговлей наркотиками.