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Минобороны распространило видео полета Ту-160 над Балтикой

, 23:55 Видео 30

На сопровождение российского бомбардировщика в небо поднимались самолеты пяти стран.

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Фото, видео: Министерство обороны РФ

Минобороны РФ распространило видео полета Ту-160 над нейтральными водами Балтийского моря. На кадрах видно, как российский стратегический бомбардировщик поднимается в небо.

На протяжении более чем семичасового полета бомбардировщика на его сопровождение вылетали самолеты пяти стран — Дании, Бельгии, Польши, Швеции и Финляндии.

В российском оборонном ведомстве отметили, что военно-космические силы проводят все полеты в рамках международных правил.

В июле два стратегических бомбардировщика Ту-160 также выполнили семичасовой полет над акваторией Балтийского моря.

Экипажи дальней авиации регулярно патрулируют нейтральные воды Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

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