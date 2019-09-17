Минобороны распространило видео полета Ту-160 над Балтикой

Минобороны РФ распространило видео полета Ту-160 над нейтральными водами Балтийского моря. На кадрах видно, как российский стратегический бомбардировщик поднимается в небо.

На протяжении более чем семичасового полета бомбардировщика на его сопровождение вылетали самолеты пяти стран — Дании, Бельгии, Польши, Швеции и Финляндии.

В российском оборонном ведомстве отметили, что военно-космические силы проводят все полеты в рамках международных правил.

В июле два стратегических бомбардировщика Ту-160 также выполнили семичасовой полет над акваторией Балтийского моря.

Экипажи дальней авиации регулярно патрулируют нейтральные воды Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.