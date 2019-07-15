Видео: российские ракетоносцы Ту-160 патрулируют Балтику

Пара российских стратегических ракетоносца ВКС РФ Ту-160 выполнила полет над Балтийским морем, сообщили в Минобороны.

Патрулирование продолжалось более семи часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Дании, Финляндии и Швеции. После выполнения поставленной задачи бомбардировщики вернулись на аэродром базирования.

Экипажи дальней авиации регулярно патрулируют нейтральные воды Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о малом ракетном корабле проекта «Каракурт», который был представлен среди новинок на морском салоне в Петербурге.