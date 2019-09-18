МИД РФ выразил озабоченность из-за нападения на россиян в Японском море

Временный поверенный Северной Кореи был вызван в российский МИД после инцидента в Японском море. В дипведомстве выразили серьезную озабоченность в связи с вооруженным нападением северокорейских моряков на российских пограничников и потребовали принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

От комментариев дипломат отказался.

Два судна с браконьерами из КНДР остаются в порту Находка, их дальнейшая судьба пока не известна. Сегодня в Японском море было совершено нападение на российских пограничников.

Патрульные корабли обнаружили две шхуны из Северной Кореи и 11 мотоботов. Они вели незаконный промысел. Во время задержания моряки одной из шхун оказали сопротивление и ранили троих пограничников.

В последнее время у экономической зоны России в Японском море число северокорейских рыбаков значительно выросло. Нередко они терпят крушение и спасать их приходится нашим военным.

Что касается нынешних задержанных, что в случае депортации на родину моряков ждет гораздо более суровое наказание, чем в России. По словам экспертов, вплоть до смертной казни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что северокорейские рыбаки напали на пограничников РФ в Японском море.