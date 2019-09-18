  1. Пятый канал
  4. Владимир Путин провел совещание по ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке

Владимир Путин провел совещание по ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке

, 2:46 Эфирная новость 25

Президент России подчеркнул, что даже там, где вода из домов еще не ушла, нужно заранее формировать комиссии по оценке ущерба.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Терещенко Михаил, 5-tv.ru

Ни один человек не должен остаться наедине с проблемами. Так, президент начал большое совещание 17 сентября с главами регионов, которые пострадали от паводков на Дальнем Востоке.

Больше всего от наводнения пострадали Хабаровский, Приморский край, Еврейская автономная и Амурская области. В последней уже выпал снег, поэтому главная задача — скорейшая помощь гражданам, потерявшим свои дома.

Владимир Путин поручил держать ситуацию под личным контролем, а именно самим ехать на места и проверять, как решаются вопросы людей. Так, чтобы никто не столкнулся с формализмом и черствостью чиновников.

Дмитрий Вахницкий следил за совещанием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поручил главам регионов лично посетить пострадавшие от паводков районы.

Читайте также

Путин поручил главам регионов лично посетить пострадавшие от паводков районы

Владимир Путин обсудил развитие Дальнего Востока на ВЭФ
+7° Днём +10°
Ночью +4°
64.12
0.29 70.60
-0.07
Гороскоп на 18 сентября: Львы, вы просто боги секса!

Последние новости

3:29
Фото: Екатерину Волкову не узнали коллеги из-за новой стрижки
3:05
День Захария и Елизаветы: Что категорически нельзя делать 18 сентября
2:46
Владимир Путин провел совещание по ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке
2:28
Итальянский гонщик-рекордсмен разбился в аварии с катером в Венеции
2:06
«Воздержусь»: Брэд Питт отказался бороться за «Оскар»
1:43
МИД РФ выразил озабоченность из-за нападения на россиян в Японском море

Сейчас читают

В Петербурге проходит свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
В ВМС США подтвердили подлинность трех видеороликов с НЛО
Футболисты «Зенита» сыграли вничью с французским «Лионом»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев