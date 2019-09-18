Владимир Путин провел совещание по ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке

Ни один человек не должен остаться наедине с проблемами. Так, президент начал большое совещание 17 сентября с главами регионов, которые пострадали от паводков на Дальнем Востоке.

Больше всего от наводнения пострадали Хабаровский, Приморский край, Еврейская автономная и Амурская области. В последней уже выпал снег, поэтому главная задача — скорейшая помощь гражданам, потерявшим свои дома.

Владимир Путин поручил держать ситуацию под личным контролем, а именно самим ехать на места и проверять, как решаются вопросы людей. Так, чтобы никто не столкнулся с формализмом и черствостью чиновников.

Дмитрий Вахницкий следил за совещанием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поручил главам регионов лично посетить пострадавшие от паводков районы.