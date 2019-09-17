Путин поручил главам регионов лично посетить пострадавшие от паводков районы

Президент во вторник, 17 сентября, собрал на видеоконференцию глав всех пострадавших от паводков регионов Дальнего Востока. Из Центра управления МЧС в режиме телемоста Владимир Путин поручил держать ситуацию под личным контролем, а именно лично ехать на место и проверять, как решаются проблемы. Глава государства напомнил, что люди часто даже не знают, куда обратиться за помощью. Но вместо этого регулярно испытывают на себе черствость и формализм чиновников.

«Люди до сих сталкиваются с худшими и, к сожалению, весьма распространенными чертами нашей бюрократии. Прошу должным образом инструктировать подчиненных, уважаемые коллеги. Ответственно нормально поставить всю работу, а глав регионов лично, никому не перепоручая, посетить пострадавшие районы. Самим, своими глазами посмотреть, что там происходит, с людьми поговорить», — рекомендовал Владимир Путин чиновникам.

Президент подчеркнул, что ждет четких докладов о ситуации. Самый болезненный вопрос, по его мнению, это жилье. Владимир Путин дал задание оперативно решить эту проблему с учетом наступающих холодов. Также необходимо наладить работу объектов энергетики, транспорта, коммунальных служб, медицины. Отдельная поддержка, напомнил президент, требуется пожилым гражданам. Не нужно ждать, пока они обратятся за помощью, чиновники должны сами прийти к ним.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство Иркутской области подтвердило увольнение чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна.