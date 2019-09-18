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Путин прокомментировал предложение о «ремонте выборной системы»

, 3:45 Эфирная новость 36

Российский президент 17 сентября встретился с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

Фото, видео: ТАСС/Климентьев Михаил, 5-tv.ru

Прошедшие выборы и возможные изменения в избирательном законодательстве стали темой встречи Владимира Путина с главой КПРФ Геннадием Зюгановым. Лидер коммунистов заявил, что требуется «ремонт выборной системы», поэтому нужно собрать представителей всех фракций, устроить обсуждение и выработать общие решения. Президент предложение поддержал.

«Мы постоянно с вами обсуждаем вопросы подобного рода, в том числе то, что касается политической системы страны. Это живой организм, мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективной, работающей на благо народа», — сказал Путин.

По словам Зюганова, у КПРФ уже есть хорошие идеи законодательных поправок и в ближайшее время они будут внесены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин провел совещание по ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

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