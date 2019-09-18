Путин прокомментировал предложение о «ремонте выборной системы»

Прошедшие выборы и возможные изменения в избирательном законодательстве стали темой встречи Владимира Путина с главой КПРФ Геннадием Зюгановым. Лидер коммунистов заявил, что требуется «ремонт выборной системы», поэтому нужно собрать представителей всех фракций, устроить обсуждение и выработать общие решения. Президент предложение поддержал.
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По словам Зюганова, у КПРФ уже есть хорошие идеи законодательных поправок и в ближайшее время они будут внесены.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин провел совещание по ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.