Путин прокомментировал предложение о «ремонте выборной системы»

Прошедшие выборы и возможные изменения в избирательном законодательстве стали темой встречи Владимира Путина с главой КПРФ Геннадием Зюгановым. Лидер коммунистов заявил, что требуется «ремонт выборной системы», поэтому нужно собрать представителей всех фракций, устроить обсуждение и выработать общие решения. Президент предложение поддержал.

« Мы постоянно с вами обсуждаем вопросы подобного рода, в том числе то, что касается политической системы страны. Это живой организм, мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективной, работающей на благо народа », — сказал Путин.

По словам Зюганова, у КПРФ уже есть хорошие идеи законодательных поправок и в ближайшее время они будут внесены.

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