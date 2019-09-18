Репортаж: как ресторан быстрого питания превратил жизнь челябинцев в ад

В Челябинске жильцы одной из многоэтажек требуют признать их пострадавшими от работы ресторана быстрого питания. После того, как в соседнем здании, где организовали доставку суши и пиццы, установили вентилятор с компрессором, их дом стал напоминать большую комнату пыток.

Громкий гул не утихает ни днем, ни ночью. От навязчивого писка невозможно спрятаться. Алла Рукавишникова утверждает, шум долетает даже до окон ее квартиры на девятом этаже. Чтобы сделать уроки с внуком-третьеклассником приходится плотно закрывать окна и двери.

Попытки пенсионеров, в доме в основном живут именно они, провести самостоятельные переговоры с рестораторами закончились провалом. Отчаявшись договориться, люди обратились в Роспотребнадзор.

Представитель ресторана слезам челябинцев не верит и заявляет, что все выдумано.

Но Светлана Свечкарева испытала изматывающие децибелы на себе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как автомойки угрожают жизни и здоровью потребителей.