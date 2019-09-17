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Дешево, но небезопасно: как автомойки угрожают жизни и здоровью потребителей

, 0:57 Эфирная новость 25

В Дагестане мужчина погиб от удара током на автомойке. Он просто взялся за пистолет для мытья машины.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Рюмин, 5-tv.ru

Автодилеры предлагают ввести сертификацию автосервисов и автомоек. По их данным, на сегодняшний день, порядка 80% рынка находится в нерегулируемой «серой зоне», а ведь мы платим немалые деньги за это.

Массу вопросов вызывают павильоны самообслуживания, которые из-за экономии пользуются большой популярностью у владельцев автомобилей. Но дешево — это еще не значит качественно, и вовсе не безопасно.

Каждая автомойка должна иметь два сертификата — энергетической и химической безопасности, но далеко не все предприятия готовы их предъявить.

Эксперты считают, что дополнительная сертификация все равно не даст гарантий того, что приехав на мойку, водитель не покинет ее в машине скорой помощи. И водителям все равно приходится самим оценивать опасность и решать стоит ли рисковать здоровьем.

Дмитрий Акимов разбирался в этой проблеме.

Ранее 5-tv.ru писал, что автодилер рассказал, как правильно выманить у продавца скидку на машину.

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