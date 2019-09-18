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  4. После иска США мемуары Сноудена стали самой продаваемой книгой в мире

После иска США мемуары Сноудена стали самой продаваемой книгой в мире

, 8:58 Эфирная новость 26

Власти США подали в суд на бывшего сотрудника ЦРУ и подрядчика Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена из-за его книги «Личное дело».

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Фото, видео: ТАСС/ Jörg Carstensen, 5-tv.ru

Эдвард Сноуден заявил, что после иска Минюста США его мемуары «Личное дело» стали самой продаваемой книгой в мире.

Еще бы, ведь в документе утверждается, что экс-сотрудник ЦРУ и АНБ нарушил договоренности о неразглашении, подписанные им во время работы в американских спецслужбах. А это значит, что в книге — все самое интересное, никаких секретов больше нет.

При этом сам автор комфортно чувствует себя в России уже долгие годы.

Власти США ничего уже и сами не скрывают: они тоже среди первых читателей. За очередную столь красочную публикацию против беглого спецагента подан новый иск — опять ведь нарушил обязательство о неразглашении, но ни американскому Минюсту, ни тем более рядовым читателям рассчитывать на личную встречу с автором и его автограф не приходится.

Почему бывшему агенту ЦРУ так нравится русская зима, узнал Виталий Чащухин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сноуден поведал в мемуарах о своих страхах и жизни в России

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