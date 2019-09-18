Сноуден поведал в мемуарах о своих страхах и жизни в России

На прилавках книжных магазинов по всему миру появилась книга Эдварда Сноудена «Личное дело». Это мемуары бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США, а ныне московского жителя.
В 2013 году он обнародовал секретные документы о программах слежки американских и британских спецслужб в интернете. И теперь за это в Соединенных Штатах ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Что заставило успешного программиста пойти на такой шаг? А еще — рассказывает о тайной женитьбе в России, делится отношением к нашей стране и даже признается, чем теперь зарабатывает на жизнь. Пишет также и о своих душевных переживаниях.
Сразу после публикации книги Министерство юстиции США подало против Сноудена иск. Ведомство считает, что он нарушил обязательства «о неразглашении».
Ранее 5-tv.ru писал, что Эдвард Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России.