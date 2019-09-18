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Сноуден поведал в мемуарах о своих страхах и жизни в России

, 4:26 Эфирная новость 26

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в ходе видеомоста из России представил берлинской публике свою книгу.

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Фото, видео: ТАСС/EIBNER/EXPA/Johann Groder, 5-tv.ru

На прилавках книжных магазинов по всему миру появилась книга Эдварда Сноудена «Личное дело». Это мемуары бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США, а ныне московского жителя.

В 2013 году он обнародовал секретные документы о программах слежки американских и британских спецслужб в интернете. И теперь за это в Соединенных Штатах ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Что заставило успешного программиста пойти на такой шаг? А еще — рассказывает о тайной женитьбе в России, делится отношением к нашей стране и даже признается, чем теперь зарабатывает на жизнь. Пишет также и о своих душевных переживаниях.

«Вот что стало самым большим конфликтом в моей жизни. С одной стороны, есть соглашение о секретности. Вы сказали правительству, что не будете разговаривать с журналистами. Сказали, что не собираетесь писать книгу, хотя я вот написал и надеюсь, что вам понравится. Но в то же время вы дали клятву защищать Конституцию. А секрет, который нельзя разглашать, заключается в том, что правительство нарушает Конституцию и права людей во всем мире», — рассказал Эдвард Сноуден.

Сразу после публикации книги Министерство юстиции США подало против Сноудена иск. Ведомство считает, что он нарушил обязательства «о неразглашении».

Ранее 5-tv.ru писал, что Эдвард Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России.

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