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  4. Звезда сериала «Фитнес» стал завидным женихом с московской пропиской

Звезда сериала «Фитнес» стал завидным женихом с московской пропиской

, 17:27 44

Актер Борис Дергачев приобрел квартиру в центре города и приготовился покорять столичных дам.

Фото: Instagram @derbboris

Звезда сериала «Фитнес» Борис Дергачев перед премьерой второго сезона дал интервью порталу Teleprogramma.pro и рассказал о сходстве со своим героем. Так, в сериале Дергачев играет жениха главной героини, податливого юриста Бориса. Что касается реальной жизни, то актер также начинает задумываться о семье.

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Одной из причин появления мыслей о невесте Дергачев назвал покупку квартиры в тихом центре Москвы. Сейчас актер все еще живет в съемной и параллельно делает ремонт в новоприобретенном жилище.

«Странно думать о детях, пока ты еще даже не женат. Скорее, я как большинство мужчин думал не о том, где у меня будет детская в квартире, а том, где поставить бар, и где будут ночевать друзья», — сказал звезда телесериала.

Актер признался, что с покупкой квартиры почувствовал себя взрослым.

«Теперь все осваиваю сам. Наконец, можно, как и моему герою, девушку домой привести для семейной жизни», — подчеркнул Дергачев.

Во время интервью телезвезда также отметил, что теперь является завидным женихом и может обаять любую девушку.

Борис Дергачев снимался и в сериале «Ольга». Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер вместе с Алиной Алексеевой стал жертвой нападения пьяного дебошира в столичном баре.

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