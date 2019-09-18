Солистка «ВИА Гры» снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала

Солистка «ВИА Гры» украинка Эрика Герцег приняла участие в фотосессии для мужского журнала. Певица опубликовала в Instagram видео с бэкстейджа съемки, на котором «зажигает» в сексуальных позах перед камерой. На кадрах исполнительница предстала полностью обнаженной. Соблазнительные формы знаменитости прикрывало только прозрачное платье-сетка. Также звезда решила поделиться с подписчиками результатом работы — снимком для издания.

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«Я знаю, что это смелое фото», — подписала пост солистка «ВИА Гры».

Instagram @erikaherceg

Комментарии под новыми публикациями Эрики Герцег просто взорвались от восторженных сообщений поклонников. По мнению фанатов, своей «горячей» съемкой исполнительница полностью оправдала звание солистки самой раскрепощенной и сексуальной группы в отечественном шоу-бизнесе.

«Бомбическая!»

«Огонь!»

«Идеальная!»

«Боже, я люблю тебя!» — написали фолловеры.

Эрика Герцег попала в состав культового музыкального коллектива в 2013 году после того, как победила в конкурсе «Хочу V ВИА Гру». 31-летняя певица быстро завоевала любовь фанатов — на звезду в Instagram подписаны более 800 тысяч пользователей.

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