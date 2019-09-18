В среду, 18 сентября Александр Беглов, одержавший победу на выборах губернатора Санкт-Петербурга, вступил в должность. Инаугурация главы города прошла в Мариинском дворце.

Александр Беглов победил на выборах в Единый день голосования 8 сентября. За политика проголосовали 64,43% избирателей.

Церемония инаугурации Александра Беглова на должность губернатора прошла в присутствии спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, представителей уставного суда Северной столицы, а также почетных жителей города.

Александр Беглов принес присягу народу. Во время инаугурации новому главе Санкт-Петербурга вручили соответствующий символ власти — должностной нагрудный знак губернатора города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Северная столица изменится при Александре Беглове.