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Александр Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга — видео

, 11:45 Видео 66

На выборах 8 сентября за политика проголосовали 64,43% избирателей.

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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru

В среду, 18 сентября Александр Беглов, одержавший победу на выборах губернатора Санкт-Петербурга, вступил в должность. Инаугурация главы города прошла в Мариинском дворце.

Александр Беглов победил на выборах в Единый день голосования 8 сентября. За политика проголосовали 64,43% избирателей.

Церемония инаугурации Александра Беглова на должность губернатора прошла в присутствии спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, представителей уставного суда Северной столицы, а также почетных жителей города.

Александр Беглов принес присягу народу. Во время инаугурации новому главе Санкт-Петербурга вручили соответствующий символ власти — должностной нагрудный знак губернатора города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Северная столица изменится при Александре Беглове.

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