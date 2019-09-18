В Санкт-Петербурге пенсионерка получила смертельные ожоги из-за прорыва трубы

В Санкт-Петербурге во вторник, 17 сентября, в квартире на Караваевской улице обнаружено тело пожилой женщины с многочисленными ожогами. По предварительным данным, старушка скончалась из-за прорыва в ее жилище трубы с горячей водой.

Скончавшуюся 86-летнюю женщину обнаружила ее дочь, которая отлучилась из дома всего на час. Когда женщина вошла в квартиру, ее мать лежала на полу, имея множественные термические ожоги туловища, лица и ног. При этом на кухне была прорвана труба горячего водоснабжения. В беседе с 5-tv.ru дочь погибшей Татьяна Белова рассказала о подробностях случившегося.

«Оторвалась труба от подводки к фильтрам. Я полтора часа отсутствовала. У нее деменция. Прокуратура была, они будут разбираться», — поделилась родственница погибшей.

По данному факту сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

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