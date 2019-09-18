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В Стамбуле полыхает фабрика полиэстера

, 13:50 Срочная новость 15

Клубы дыма и пламени накрыли завод и небо над ним.

Фото: Ahaber.com.tr

В среду, 18 сентября,  в Стамбуле загорелась фабрика по производству полиэстера, передает местный телеканал A Haber Haberin Sitesi. Предприятие входит в структуру завода кожевенной промышленности. Сильный пожар накрыл территорию завода и стал виден за километры от промзоны. Дым и пламя с крыши здания поднялись ввысь и покрыли небо.

Причины возгорания пока неизвестны. Пожарные прибыли на место и приступили к тушению. Борьба с огнем продолжается до сих пор. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал, что мощный взрыв бензовоза на АЗС в Челябинске попал на видео. Пламя вырвалось из бензобака и в секунды охватило автозаправку.

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