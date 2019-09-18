В Стамбуле полыхает фабрика полиэстера

В среду, 18 сентября, в Стамбуле загорелась фабрика по производству полиэстера, передает местный телеканал A Haber Haberin Sitesi. Предприятие входит в структуру завода кожевенной промышленности. Сильный пожар накрыл территорию завода и стал виден за километры от промзоны. Дым и пламя с крыши здания поднялись ввысь и покрыли небо.

Причины возгорания пока неизвестны. Пожарные прибыли на место и приступили к тушению. Борьба с огнем продолжается до сих пор. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал, что мощный взрыв бензовоза на АЗС в Челябинске попал на видео. Пламя вырвалось из бензобака и в секунды охватило автозаправку.