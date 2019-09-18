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  4. Мощный взрыв бензовоза на АЗС в Челябинске попал на видео

Мощный взрыв бензовоза на АЗС в Челябинске попал на видео

, 10:56 Внимание: шокирующие кадры! 23

Пламя вырвалось из бензобака и в секунды охватило автозаправку.

Фото: ВКонтакте @achnov

В сети появилось шокирующее видео пожара двух бензовозов на автозаправке в Челябинске. Ролик выложило в соцсетях Агентство чрезвычайных новостей. На нем видно, как во время заправки одного из грузовиков огонь вырвался из бензобака и в считанные секунды охватил всю территорию АЗС вместе со стоявшим рядом аналогичным бензовозом.

Рабочие станции тут же бросились в рассыпную. Мгновенная реакция спасла им жизнь. Прорываться наружу пришлось уже сквозь пламя. Как сообщило ГУ МЧС по региону, работники комплекса и очевидцы пытались потушить пожар самостоятельно. В результате пострадал один человек. Обе цистерны емкостью 30 тысяч литров сгорели.

По данным ведомства, инцидент произошел на Асфальтной улице. Пожар распространился на 200 квадратных метров. Спасатели прибыли на место через несколько минут.

Ране 5-tv.ru писал, что на газовой АЗС в чеченском селе Серноводское взорвалась емкость с пропаном. Огненное зарево также попало на видео.

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