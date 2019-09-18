На Украине придумали новый план по возвращению Крыма

Бывший председатель внешней разведки Украины Николай Маломуж представил план по возвращению Крыма в состав государства. Жители полуострова в свою очередь резко раскритиковали утопические взгляды политического деятеля.

Маломуж заявил, что поддержка со стороны Запада укрепит позицию Украины, после чего крымчане «сами побегут» под ее контроль.

« Киев сможет предоставить Крыму огромные возможности для бизнеса и колоссальные свободы, которые полуострову не дает Россия <…> Мы сделаем шаг к возвращению, они сами побегут в этой ситуации », — высказал свою позицию экс-глава разведки Украины.

В результате выведения Крыма в свободную экономическую зону и смены руководства, полуостров превратится в своеобразный Гонконг и вернется под контроль Украины. При этом государство якобы не будет «гнобить крымчан», приводит слова экс-разведчика ФАН.

Глава комитета Госсовета Крыма по туризму Алексей Черняк в ответ заявил, что Маломуж «не понимает, о чем говорит», и напомнил о проблемах с финансами на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что правительство Крыма прокомментировало предложение главы национально-культурной автономии о переименовании полуострова.