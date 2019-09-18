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  4. На Украине придумали новый план по возвращению Крыма

На Украине придумали новый план по возвращению Крыма

, 16:47 Видео 44

Экс-глава внешней разведки Николай Маломуж считает, что жители полуострова сами попросятся назад — после усиления Незалежной при поддержке стран Запада.

Фото: ТАСС / Мальгавко Сергей

Бывший председатель внешней разведки Украины Николай Маломуж представил план по возвращению Крыма в состав государства. Жители полуострова в свою очередь резко раскритиковали утопические взгляды политического деятеля.

Маломуж заявил, что поддержка со стороны Запада укрепит позицию Украины, после чего крымчане «сами побегут» под ее контроль.

«Киев сможет предоставить Крыму огромные возможности для бизнеса и колоссальные свободы, которые полуострову не дает Россия <…> Мы сделаем шаг к возвращению, они сами побегут в этой ситуации», — высказал свою позицию экс-глава разведки Украины.

В результате выведения Крыма в свободную экономическую зону и смены руководства, полуостров превратится в своеобразный Гонконг и вернется под контроль Украины. При этом государство якобы не будет «гнобить крымчан», приводит слова экс-разведчика ФАН.

Глава комитета Госсовета Крыма по туризму Алексей Черняк в ответ заявил, что Маломуж «не понимает, о чем говорит», и напомнил о проблемах с финансами на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что правительство Крыма прокомментировало предложение главы национально-культурной автономии о переименовании полуострова.

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