В правительстве Крыма поддержали предложение о переименовании региона

В правительстве Крыма прокомментировал предложение о переименовании полуострова в Республику Крым-Таврида. Ранее с соответствующей инициативой выступил глава национально-культурной автономии крымских греков «Таврида» Иван Шонус. По его мнению, новое название региона позволит за ним закрепить российский статус.

По словам вице-премьера правительства Крыма, постпреда республики при президенте Георгия Мурадова, озвученная идея заслуживает обсуждения в Госсовете республики и других органах власти, если жители региона ее поддержат. Политик вспомнил исторические примеры, когда подобная практика уже применялась.

« В России в целом ряде субъектов Федерации после того, как образовалось новое государство Российская Федерация, это применяется. Напомню: Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания) и целый ряд других субъектов Федерации, которые применяют наряду с устоявшимся названием еще и историческую часть », — цитирует Мурадова «Российская газета».

Глава парламентского комитета по законодательству, один из авторов Конституции Крыма Сергей Трофимов, в свою очередь, отметил, что при создании нового основного закона региона использование наименования «Таврида» не обсуждалось, хотя, несомненно, подобные предложения должны рассматриваться.

Несмотря на приведенные доводы, глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе считает переименование полуострова «пустыми хлопотами». Он готов рассмотреть инициативу только в том в случае, если поступит «надлежащая аргументация».

Таврида — название Крымского полуострова после его присоединения к России в 1783 году. Регион так назывался до 20-х годов ХХ века, то есть до момента до создания Крымской советской социалистической республики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что делегация из США посетила Крым и убедилась в навязанных западными СМИ стереотипах.