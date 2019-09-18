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Видео: число пострадавших при нападении браконьеров из КНДР увеличилось до 4

, 17:14 Эфирная новость 65

Российские пограничники подверглись нападению, когда обнаружили северокорейские суда, экипажи которых занимались браконьерством.

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Фото, видео: ТАСС / Zuma; 5-tv.ru

Четверо российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР. Об этом заявили в Следственном комитете — ранее сообщалось о троих пострадавших.

Российские пограничники заблокировали в Японском море почти целый пиратский флот: две шхуны и 11 моторных лодок. Незаконный улов, отсутствие лицензии — все признаки браконьерства налицо. В итоге более 80 граждан Северной Кореи задержали. Браконьерские суда — конвоируют к берегу.

Однако экипаж, который занимался незаконным промыслом в российских водах Японского моря, напал на пограничников. Один из них госпитализирован с огнестрельным ранением.

Подробности в видеосюжете Николая Иванова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что незаметно пересекать российскую границу браконьерам помогали неблагоприятные погодные условия.

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