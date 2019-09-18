  1. Пятый канал
  4. Рогозин рассказал о тайне появления «дырки» в корабле «Союз»

Рогозин рассказал о тайне появления «дырки» в корабле «Союз»

, 16:11 Видео 104

Генеральный директор «Роскосмоса» пообщался с молодыми специалистами космической промышленности на конференции в Санкт-Петербурге.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав, Бобылев Сергей, Метцель Михаил

В Санкт-Петербурге в среду, 18 сентября, в рамках проведения научной конференции «Орбита молодежи» прошла встреча генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина с молодыми специалистами космической промышленности. Руководитель госкорпорации рассказал участникам проекта, что компания выяснила причину возникновения в прошивке космического корабля «Союз МС-09» отверстия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Оно было в бытовом отсеке, он давно уже сгорел при схождении корабля. Все пробы мы взяли. Что случилось, нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем. Должна же быть какая-то тайна», — заявил глава «Роскосмоса».

Микротрещина в обшивке «Союза МС-09» была обнаружена в конце августа 2018 года. Астронавты заметили, что датчики давления воздуха на корабле дестабилизированы. Участники космической экспедиции нашли «дырку» и самостоятельно осуществили ее герметизацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бытовой отсек «Союза МС-09» продырявлен изнутри.

Читайте также

+11° Днём +10°
Ночью +1°
64.43
0.31 71.24
0.64
Гороскоп на 18 сентября: Львы, вы просто боги секса!

Последние новости

17:14
Видео: число пострадавших при нападении браконьеров из КНДР увеличилось до 4
16:59
«Героическая женщина!» Гарик Сукачев впервые показал публике жену — фото
16:47
На Украине придумали новый план по возвращению Крыма
16:38
Фото: Вера Брежнева попросила фанатов больше не дарить ей цветы
16:27
Прокуратура нашла нарушения в Гатчинской епархии после грубого крещения младенца
16:18
«Похоже, что так выглядит Счастье!»: Лиза и Гарри Галкины отмечают день рождения

Сейчас читают

«Неземная!» Темникова в образе китаянки устроила фотосессию в Шанхае
«Принцесса!» Паулина Андреева опубликовала фото в свадебном платье
Солистка «ВИА Гры» снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев