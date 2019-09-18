Рогозин рассказал о тайне появления «дырки» в корабле «Союз»

В Санкт-Петербурге в среду, 18 сентября, в рамках проведения научной конференции «Орбита молодежи» прошла встреча генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина с молодыми специалистами космической промышленности. Руководитель госкорпорации рассказал участникам проекта, что компания выяснила причину возникновения в прошивке космического корабля «Союз МС-09» отверстия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Оно было в бытовом отсеке, он давно уже сгорел при схождении корабля. Все пробы мы взяли. Что случилось, нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем. Должна же быть какая-то тайна », — заявил глава «Роскосмоса».

Микротрещина в обшивке «Союза МС-09» была обнаружена в конце августа 2018 года. Астронавты заметили, что датчики давления воздуха на корабле дестабилизированы. Участники космической экспедиции нашли «дырку» и самостоятельно осуществили ее герметизацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бытовой отсек «Союза МС-09» продырявлен изнутри.