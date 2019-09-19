Насколько живуч iPhone 11? Эксперты раскрыли секрет новой модели

Поклонники Apple во всем мире с нетерпением ждут появления в магазинах iPhone 11. Предзаказ на новый смартфон действует с 13 сентября. А в продажу он официально поступит в ближайшую пятницу. Но такие важные подробности, как срок службы от батареи, стали известны уже сегодня. Ранее Apple заявлял, что обновленная линейка iPhone Max сможет работать в автономном режиме на пять часов дольше. Проверить эти данные смогли в Китайском центре сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA), передает 9to5mac.

Как видно из заключения экспертов, наибольший прирост в части емкости батареи получил iPhone 11 Pro Max — 3969 мАч, что примерно на 20% больше по емкости. У прошлогоднего iPhone XS Max этот показатель составлял 3174 мАч.

Его «младшим братьям» повезло чуть меньше: iPhone 11 и iPhone 11 Pro (5,8 дюйма) оснащены элементами питания на 3110 мАч и 3046 мАч соответственно. Их предшественники выпуска 2018 года имели мощности 2942 мАч и 2658 мАч.

Как подтверждают специалисты, iPhone 11 способен «бодрствовать» от батареи при воспроизведении видео до 17 часов, то есть на один час больше предыдущей модели. iPhone 11 Pro при тех же условиях работы не выключается в течение 18 часов, а iPhone 11 Pro Max — 20 часов.

Ранее 5-tv.ru писал, что после презентации Apple в России резко упали цены на старые модели iPhone.