После презентации Apple в России резко упали цены на старые модели iPhone

В России выхода новых iPhone резко упали цены на предыдущие модели смартфона. Это случилось после презентации модели iPhone11. Во вторник вечером, 10 сентября, в театре Стива Джобса компания Apple представила свою новую разработку, передает KP.RU.

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Новая модель оснащена камерой для профессиональной съемки, диагональ экрана составляет 6,1 дюйма. Это усовершенствованная версия смартфона индексом XR 2018 года выпуска.

Предыдущие модели уступают iPhone11 в цене. Если раньше стоимость iPhone 8 и 8 Plus составляла 57 и 65 тысяч рублей соответственно. Сейчас цены на них упали вплоть до 40 и 45 тысяч.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети высмеяли новый iPhone 11 Pro. Новые iPhone — 11, 11 Pro и 11 Pro Max были представлены публике 10 сентября в рамках презентации, прошедшей на территории кампуса Apple в Купертино.