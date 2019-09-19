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  4. Юлия Ковальчук продемонстрировала стройную фигуру в купальнике с гепардом

Юлия Ковальчук продемонстрировала стройную фигуру в купальнике с гепардом

, 7:01 Фото 53

Певица продлила себе лето и нежится под солнцем Италии.

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Фото, видео: Instagram @juliakovalchuk

У бывшей солистки группы «Блестящие» Юлии Ковальчук продолжается лето. Певица отдыхает в Италии, нежится на пляже и делится с поклонниками в Instagram своими впечатлениями. 36-летняя артистка опубликовала свежее фото, на котором позирует в белоснежном цельном купальнике с принтом в виде головы гепарда. Демонстрируя подтянутую фигуру, Юлия встала на цыпочки, повернутое к солнцу лицо почти скрыто темными очками, а на голове — стильная шляпа.

«По версии моих подруг — это фотография огонь», — подписала снимок Ковальчук.

Instagram @juliakovalchuk

И большинство поклонников с ней согласилось, засыпав в комментариях комплиментами.

«Подруги правы, фото — огонь».

«И не только по версии подруг. Юля, вы необыкновенная красавица».

«По версии моих друзей, эта фотография — бомба».

«Какие ножки!»

«Не травите душу, Юля. На улице сыро и холодно, бррр. А фото и правда огонь», — восхищаются фанаты.

Как отмечает Teleprogramma.pro Юлия Ковальчук, впервые ставшая мамой почти два года назад (певица родила дочку мужу — певцу Алексею Чумакову) не изводит себя диетами. Она не раз признавалась, что обожает вкусно и красиво поесть, но при этом каким-то образом умудряется сохранять отличную фигуру.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Ковальчук мечтает о втором ребенке. После рождения Амелии певица осознала, что создана быть мамой.

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