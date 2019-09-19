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Алек Болдуин станет отцом в шестой раз — фото

, 10:58 Видео 350

Супруга голливудского актера объявила о своей беременности в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @hilariabaldwin; www.globallookpress.com / Kristin Callahan

61-летний Алек Болдуин и его 35-летняя супруга Хилария станут родителями в пятый раз. Жена актера заявила о своей беременности в Instagram. Она опубликовала видео, на котором запечатлено сердцебиение плода, а следом Хилария выложила фото, где уже заметен округлившийся живот знаменитости.

«Пока еще очень рано, но мы узнали, что внутри меня есть маленький человек». Звук этого сильного сердца делает меня такой счастливой, особенно из-за потери, которую мы пережили весной», — поделилась сокровенным Хилария Болдуин.

Instagram @hilariabaldwin

Пять месяцев назад беременность актрисы закончилась выкидышем. Супруга Алека Болдуина рассказала об этом на своей странице в соцсети. Поклонники поддержали женщину. Сейчас Хилария попросила СМИ, чтобы они не подсылала папарацци и дали ей спокойно выносить пятого ребенка.

Поклонники поздравили знаменитость с радостным событием и оставили на ее странице множество теплых комментариев.

«Какой красивый звук! Желаю тебе самого лучшего»;

«Полна любви к тебе и к твоей семье»;

«Если бы я жил в Нью-Йорке, я был бы вашим телохранителем», — написали преданные поклонники.

Для Алека Болдуина это уже шестой ребенок. Его дочери от брака с актрисой Ким Бейсингер — Айрленд — 23 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что старшая дочь актера Алека Болдуина шокировала отца, опубликовав абсолютно голое фото.

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