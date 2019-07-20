Старшая дочь актера Алека Болдуина шокировала отца, опубликовав абсолютно голое фото

, 7:18 Фото 650

На снимке обнаженная Айрленд позирует на балконе отеля.

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Фото, видео : Instagram @irelandbasingerbaldwin

Старшая дочь известных американских актеров Алека Болдуина и Ким Бейсингер — Айрленд шокировала общественность, опубликовав в сети свое абсолютно голое фото. Модель выложила снимок на своей странице в Instagram. На фото она позирует спиной к камере, стоя на балконе отеля. Из одежды на 23-летней девушке — лишь полотенце, и то на голове, а также тоненькая, еле заметная полоска стрингов телесного цвета. Завершают образ черные туфли.

«Возможно, что после этого фото меня сюда больше не пустят, но это так круто. Да, и мои ягодицы на самом деле не такие белые. Это просто солнце. И оно тоже белое», — подписала фото Айрленд.

Instagram @irelandbasingerbaldwin

Поклонники модели были шокированы откровенной фотографией, многие пользователи стали переживать о том, что подумает отец девушки.

«Как заставить папу гордиться»;

«О, твоему отцу это понравится»,

«Алек, успешный актер с долгой карьерой в кино, телевидении и подкастах, должен гордиться тем, что его дочь выкладывает свою задницу в Instagram», — иронизировали пользователи.

Другие фолловеры просто не поняли смысла выкладывать такие снимки:

«Такие фото может выкладывать только очень озабоченный человек. Ни круто, ни сексуально. Печально».

«Почему все молодые красивые женщины стоят перед Америкой голыми?»

Отец модели Алик Болдуин был ошарашен выходкой дочери и написал: «Я прошу прощения, что?»

Пользователи посоветовали девушке проявить хоть какое-то уважение к своим звездным родителям — Алеку Болдуину и Ким Бейсингер.

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