Старшая дочь актера Алека Болдуина шокировала отца, опубликовав абсолютно голое фото

Старшая дочь известных американских актеров Алека Болдуина и Ким Бейсингер — Айрленд шокировала общественность, опубликовав в сети свое абсолютно голое фото. Модель выложила снимок на своей странице в Instagram. На фото она позирует спиной к камере, стоя на балконе отеля. Из одежды на 23-летней девушке — лишь полотенце, и то на голове, а также тоненькая, еле заметная полоска стрингов телесного цвета. Завершают образ черные туфли.

«Возможно, что после этого фото меня сюда больше не пустят, но это так круто. Да, и мои ягодицы на самом деле не такие белые. Это просто солнце. И оно тоже белое», — подписала фото Айрленд.

Instagram @irelandbasingerbaldwin