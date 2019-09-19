22 сентября культовый американский комедийный сериал «Друзья» отпразднует свое 25-летие. На протяжении десяти сезонов, в 236 эпизодах шесть главных героев ситкома учили зрителей дружить, любить и наслаждаться жизнью. 5-tv.ru решил выяснить, как за четверть века изменились звезды телепроекта.

Рэйчел Грин (Дженнифер Энистон)

www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net, Birdie Thompson

Представительница «золотой» молодежи, вечная мечтательница, имеющая смутные представления о реальной жизни, и, наконец, просто красавица и секс-символ не одного поколения молодых людей — Рейчел. Дженнифер Энистон, сыгравшая роль красотки Рейчел, в реальной жизни считается «вечно» молодой.

Моника Геллер (Кортни Кокс-Аркетт)

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Сумасшедшая перфекционистка, гениальный шеф-повар, «бывшая» закомплексованная толстушка, а ныне девушка, которая всегда добивается поставленных целей — Моника. В реальности, Кортни Кокс никогда не страдала от лишнего веса и всегда отличалась идеальной фигурой, которую сохранила до сих пор.

Фиби Буффе (Лиза Кудроу)

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Автор и исполнитель гениальных, но весьма своеобразных песен, в прошлом сиротка, бродяга и грабительница, а ныне странноватая, но от этого еще более прекрасная — Фиби. Лиза Кудроу была самой «возрастной» героиней сериала, сейчас актрисе исполнилось уже 56 лет.

Джоуи Триббиани (Мэтт Леблан)

Instagram @mleblanc; Jonathan Alcorn

Бедный, безработный, малообразованный, наивный, но в то же время обаятельный и пользующийся огромным успехом у женщин — актер-красавчик Джоуи. В реальной жизни Мэтт Леблан тоже долгое время не пользовался особой популярностью в качестве артиста.

Чендлер Бинг (Мэттью Перри)

Instagram @mattylangfordperry

Одиночка, закомплексованный парень, пытающийся скрыть свои недостатки за стеной сарказма и унизительных для других шуточек — Чендлер. Мэттью Пэрри справлялся с неприятностями, в отличие от своего героя, более радикально — у артиста долгое время были серьезные проблемы с алкоголем.

Росс Геллер (Дэвид Швиммер)

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Трижды женатый профессор-полеонтолог, которому сильно не везет с женщинами, однако при этом он так и не потерял надежды обрести свою настоящую любовь — Росс. Сам Дэвид Швиммер развелся пока лишь один раз — в 2017 году.

В июне 2019 года Дженнифер Энистон рассказала поклонникам о перезапуске «Друзей». По словам звезды, весь актерский состав сериала готов к повторному участию в проекте. Фанаты культового ситкома надеются увидеть в честь юбилея, если уж не целый сезон, то хотя бы один специальный эпизод любимого телешоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что постаревшие главные героини «Друзей» отпраздновали 55-летие Кортни Кокс