  1. Пятый канал
  4. Видео: Путин лично поздравил оружейников с профессиональным праздником

Видео: Путин лично поздравил оружейников с профессиональным праздником

, 22:52 Эфирная новость 27

Президент РФ 19 сентября прибыл на Всероссийский форум оружейников в Ижевск.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Климентьев Михаил; 5-tv.ru

День оружейника сегодня, 19 сентября, отмечают в России. Владимир Путин лично поздравил конструкторов, инженеров и мастеров. Президент прибыл в Ижевск, где проходит Всероссийский форум оружейников.

«Они профессионально решают самые сложные и ответственные задачи, создают передовые и во многом уникальные образцы техники, а на полигонах и испытательных стендах отрабатывают новые системы вооружений, действуя при этом четко, мужественно, как в бою, как настоящие солдаты России», — сказал российский лидер во время своего выступления.

Кроме того, президент посетил детский технопарк «Калашников», где юные экскурсоводы рассказали о разработках в области робототехники и промышленного дизайна. Также глава государства побывал на центральной площади Ижевска. Там, после реконструкции, появился сухой фонтан с водным экраном, на котором сегодня покажут документальный фильм про легендарного оружейника Михаила Калашникова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин призвал содействовать запуску новых социальных проектов.

Читайте также

Оружие на опережение: Путин поставил новые задачи перед ОПК

Путин распорядился ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
+5° Днём +10°
Ночью -1°
64.22
-0.21 70.94
-0.30
Гороскоп на 20 сентября: Козероги, готовы пошалить?

Последние новости

23:47
В Минобороны назвали причины «провала» американских ПВО в Саудовской Аравии
23:31
Трогательные фото Галины Юдашкиной с детьми покорили поклонников
23:18
Россия предложила Украине временно продлить контракт по транзиту газа
23:04
Жанна Бадоева в романтичном образе рассказала об идеальном утре
22:52
Видео: Путин лично поздравил оружейников с профессиональным праздником
22:37
Фото: Рита Дакота призналась, что ходит на пляж в нижнем белье

Сейчас читают

Шокирующее видео: Звезда соцсети TikTok Даниял Хан погиб в автокатастрофе
Гороскоп на 20 сентября: Козероги, готовы пошалить?
«Как вам?»: бывшая девушка Тимати одной деталью кардинально изменила образ

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев