Видео: Путин лично поздравил оружейников с профессиональным праздником

День оружейника сегодня, 19 сентября, отмечают в России. Владимир Путин лично поздравил конструкторов, инженеров и мастеров. Президент прибыл в Ижевск, где проходит Всероссийский форум оружейников.

«Они профессионально решают самые сложные и ответственные задачи, создают передовые и во многом уникальные образцы техники, а на полигонах и испытательных стендах отрабатывают новые системы вооружений, действуя при этом четко, мужественно, как в бою, как настоящие солдаты России», — сказал российский лидер во время своего выступления.

Кроме того, президент посетил детский технопарк «Калашников», где юные экскурсоводы рассказали о разработках в области робототехники и промышленного дизайна. Также глава государства побывал на центральной площади Ижевска. Там, после реконструкции, появился сухой фонтан с водным экраном, на котором сегодня покажут документальный фильм про легендарного оружейника Михаила Калашникова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин призвал содействовать запуску новых социальных проектов.