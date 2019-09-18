Путин призвал содействовать запуску новых социальных проектов

Владимир Путин провел заседание Наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив».

Президент призвал участников содействовать запуску новых социальных проектов. Сейчас это крайне важно.

А на выставке достижений в сфере образования и медицины глава государства заинтересовался стендом, который посвящен подготовке кадров будущего.

Именно «Агентство стратегических инициатив» когда-то предложило развивать движение WorldSkills и готовить российские команды. Теперь наша страна уверенно побеждает в конкурсах. Есть целое движение, это стало стимулом для подготовки кадров.

Виктор Синеок расскажет, какие работы показали главе государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин молниеносно отреагировал на жалобу об излишней бюрократизации.