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Путин призвал содействовать запуску новых социальных проектов

, 22:36 Эфирная новость 23

Президент России 18 сентября провел заседание Наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив».

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Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей; 5-tv.ru

Владимир Путин провел заседание Наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив».

Президент призвал участников содействовать запуску новых социальных проектов. Сейчас это крайне важно.

А на выставке достижений в сфере образования и медицины глава государства заинтересовался стендом, который посвящен подготовке кадров будущего.

Именно «Агентство стратегических инициатив» когда-то предложило развивать движение WorldSkills и готовить российские команды. Теперь наша страна уверенно побеждает в конкурсах. Есть целое движение, это стало стимулом для подготовки кадров.

Виктор Синеок расскажет, какие работы показали главе государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин молниеносно отреагировал на жалобу об излишней бюрократизации.

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