Видео: в России стремительно дорожает красная рыба

Похоже, россиянам придется пересмотреть свой семейный бюджет — в стране резко подорожала красная рыба.

Всему виной — низкий улов. И больше в этом году уже не поймают, сезон закрыт. На одну только горбушу оптовые цены подскочили на 30%. Кета подорожала на 17%, нерка на 14%.

Ожидается, что это отразится и на стоимости продажи рыбы в розницу — по прогнозам сетевых магазинов, цены поднимутся еще до конца 2019 года. Но розничные сети, как могут, будут сдерживать цены, ведь подорожание рыбы им тоже не выгодно. Эксперты пока призывают покупателей не впадать в панику. Рыба с прилавков точно не исчезнет. Рекордно низкий вылов объясняют своеобразно — в нечетные года с этим всегда хуже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России рекордно подорожали цены на авиабилеты.