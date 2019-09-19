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  4. Швейцарский «Базель» разгромил «Краснодар» в стартовом матче Лиги Европы

Швейцарский «Базель» разгромил «Краснодар» в стартовом матче Лиги Европы

, 22:17 Видео 35

Игра закончилась со счетом 5:0 в пользу красно-синих.

Фото: РИА Новости / Андрей Шрамко

Швейцарский футбольный клуб «Базель» разгромил российскую команду «Краснодар» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы в четверг, 19 сентября. Игра, проходившая на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Швейцарии, завершилась со счетом 5:0 в пользу красно-синих.

Во время турнира вратарь «Базеля» Йонас Омлин не пропустил ни одного гола, зато футболистам швейцарского клуба удалось пять раз точно ударить по воротам «Краснодара». В матче отличились Лука Зуффи, Тонни де Вильена, Ноа Окафор и Кевин Буа — он принес команде целых два очка.

Поражение «Краснодара» стало самым крупным в истории футбольной команды в матчах еврокубковых турниров. Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» на своем поле сыграет с испанским «Хетафе». Матч состоится 3 октября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московский «Локомотив» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл в гостях «Байер».

 

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