«Локомотив» обыграл «Байер» в матче ЛЧ: чем запомнилась игра?

Московский «Локомотив» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл в гостях «Байер». Встреча состоялась на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и закончилась победой «железнодорожников» со счетом 2:1, сообщает Championat.com.

Ворота хозяев были распечатаны на 16-й минуте встречи усилиями полузащитника гостей Гжегожа Крыховяка. Спустя девять минут защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес умудрился сравнять счет, исполнив автогол в собственные ворота.

Гости вновь вышли вперед на 37-й минуте матча, когда хавбек москвичей Дмитрий Баринов, воспользовавшись ошибкой вратаря «Байера» Лукаша Градецки, забил победный мяч — 2:1.

«Локомотив» с тремя баллами в активе возглавляет турнирную таблицы группы D. «Байер», не набрав ни одного очка, расположился на четвертом месте. Следующими соперниками команд по группе станут туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико» соответственно.

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