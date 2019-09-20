Путин посетил технопарк «Академия Калашников» в Ижевске

В России отметили День оружейника. Владимир Путин приехал в Ижевск, чтобы поздравить с профессиональным праздником всех конструкторов, инженеров и мастеров.

Место проведения выбрано неслучайно. Это — родина легендарного Михаила Калашникова, именно в столице Удмуртии сейчас создается десятая часть стрелкового оружия всего мира.

Но не только военные технологии в центре внимания.

Новые автоматы весят всего три с половиной килограмма, скорострельность — 700 выстрелов в минуту. И при этом — отдача почти не чувствуется. Российским оружейникам есть, чем гордиться.

Оружейные компании, думая о завтрашем дне, уже сегодня привлекают талантливых подростков на свои предприятия. В Ижевске отрылся технопарк для одаренных подростков, которые смогут заниматься здесь исследованиями от IT-технологий до промышленного дизайна. Владимир Путин пообщался возможно с будущими великими конструкторами.

Подробнее — смотрите в видеосюжете Романа Ишмухаметова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин лично поздравил оружейников с профессиональным праздником.