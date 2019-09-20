Акции против «формулы Штайнмайера» прошли у офиса Зеленского

Офис президента Владимира Зеленского окружили сотни националистов. Они требуют отказаться от выполнения минских договоренностей по «формуле Штайнмайера».

Она предполагает предоставление особого статуса Донбассу и проведение новых выборов, которые будут проходить под контролем ОБСЕ и решат дальнейшую судьбу региона.

Ранее представители Незалежной отказались подписать документ в Минске. Это противоречит прежним договоренностям и лишний раз подтверждает, что саммиту лидеров «нормандской четверки» должна предшествовать подготовительная работа.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что «работу надо продолжать», но есть вопрос, насколько она может продолжаться в условиях меняющейся позиции Киева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина готовит «пакет предложений» для жителей Донбасса.