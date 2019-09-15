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Украина готовит «пакет предложений» для жителей Донбасса

, 10:26 Видео 89

Выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия» Вадим Пристайко отметил, что готовящиеся меры будут отличаться от инициатив прошлых властей.

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Фото, видео: Facebook @UkraineMFA

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что власти страны готовят «пакет предложений», направленных на упрощение жизни жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Соответствующее заявление министр иностранных дел сделал на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в субботу, 14 сентября.

Украинский политик отметил, что президент Незалежной Владимир Зеленский хочет прийти к окончательному решению конфликта в Донбассе, однако, пока этого не произошло, руководство страны готовит ряд мер для жителей региона. В частности, снятие ограничений на доступ к информации.

«Мы готовы упростить жизнь людям, для этого нужны возможности, чтобы люди слушали радио и смотрели телевидение», — цитирует Пристайко ФАН.

Министр иностранных дел Украины также добавил, что новые предложения будут отличаться от инициатив прошлых властей. В частности, речь идет о восстановлении моста в станице Луганской и разведении сил в этом районе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД Украины высказался против полной амнистии и особого статуса Донбасса.

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