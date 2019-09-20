Роструд, опираясь на данные федерального портала «Работа в России», назвал регионы с самыми большими зарплатами в стране. По информации ведомства, в их число вошли Москва, Петербург, Красноярский край, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Якутия, сообщает Интерфакс.

В столице России насчитывается свыше восьми тысяч предложений о вакансиях с зарплатой более 80 тысяч рублей. В Красноярском крае количество подобных предложений превышает семь тысяч, а в Якутии — две с половиной тысячи. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и Петербурге таких вакансий около полутора тысяч.

Лидерами по сферам деятельности стали — строительство, производство, добывающая промышленность, транспорт, продажи, недвижимость, консалтинг и здравоохранение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стала известна самая высокооплачиваемая профессия в России.