«Бомба!» Светлана Лобода в блестящем мини взволновала фанатов

Светлана Лобода взволновала поклонников новым откровенным снимком в Instagram. На этот раз «суперзвезда» поразила фанатов фотографией с концерта. Певица позирует в синем блестящем топе, демонстрирующем грудь артистки и идеальный пресс, а также в мини-юбке, которая открывает «бесконечные» ноги знаменитости, и босоножках на шпильках.

«Тревогу, которую я чувствую, когда опаздываю, невозможно сравнить с той тревогой, которую я ощущаю, когда прихожу вовремя», — написала артистка.

Instagram @lobodaofficial

Поклонники пришли в восторг от идеальной фигуры «суперзвезды» и оставили ей множество комплиментов в комментариях.

«Обожаю этот наряд. До сих пор мурашки от этого выступления»;

«Костюм бомба!»

«Выглядишь, как всегда, бомбически»;

«Сногсшибательная красотка», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Лобода похвасталась «бесконечными» ногами на борту частного самолета.