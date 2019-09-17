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«Шикарные!» Лобода похвасталась «бесконечными» ногами на борту частного самолета

, 16:42 Фото 178

«Суперзвезда» опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода поделилась с подписчиками в Instagram новым фото. На снимке певица в коротких шортах продемонстрировала бесконечные ноги на борту частного самолета.

«На работу как на праздник», — написала лаконично артистка.

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Instagram @lobodaofficial

Судя по всему, у Лободы проходили съемки, однако «суперзвезда» не уточнила детали. Поклонники пришли в восторг и от частного самолета, и от «бесконечных» ног певицы. А некоторых юзеров артистка и вовсе вдохновила на творчество.

«Прикупила я к кроссовкам охрененный самолет. И лечу к другим обновкам, скоро нужен звездолет»;

«Жизнь удалась»;

«Когда ноги решают все»;

«Боже, какие ноги! Мне б такие»;

«Шикарные ноги», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Светлана Лобода высказалась о свадебном катафалке Собчак и Богомолова.

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