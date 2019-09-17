«Шикарные!» Лобода похвасталась «бесконечными» ногами на борту частного самолета

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода поделилась с подписчиками в Instagram новым фото. На снимке певица в коротких шортах продемонстрировала бесконечные ноги на борту частного самолета.

«На работу как на праздник», — написала лаконично артистка.

Екатерина Боярская призвала поклонников носить красное

Instagram @lobodaofficial

Судя по всему, у Лободы проходили съемки, однако «суперзвезда» не уточнила детали. Поклонники пришли в восторг и от частного самолета, и от «бесконечных» ног певицы. А некоторых юзеров артистка и вовсе вдохновила на творчество.

«Прикупила я к кроссовкам охрененный самолет. И лечу к другим обновкам, скоро нужен звездолет»;

«Жизнь удалась»;

«Когда ноги решают все»;

«Боже, какие ноги! Мне б такие»;

«Шикарные ноги», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Светлана Лобода высказалась о свадебном катафалке Собчак и Богомолова.