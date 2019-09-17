«Шикарные!» Лобода похвасталась «бесконечными» ногами на борту частного самолета

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода поделилась с подписчиками в Instagram новым фото. На снимке певица в коротких шортах продемонстрировала бесконечные ноги на борту частного самолета.
«На работу как на праздник», — написала лаконично артистка.
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Судя по всему, у Лободы проходили съемки, однако «суперзвезда» не уточнила детали. Поклонники пришли в восторг и от частного самолета, и от «бесконечных» ног певицы. А некоторых юзеров артистка и вовсе вдохновила на творчество.
«Прикупила я к кроссовкам охрененный самолет. И лечу к другим обновкам, скоро нужен звездолет»;
«Жизнь удалась»;
«Когда ноги решают все»;
«Боже, какие ноги! Мне б такие»;
«Шикарные ноги», — оставили комментарии фолловеры.
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