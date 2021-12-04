Японские ученые назвали главный признак долголетия
Исследователи рассказали, что увеличивает шансы в 70-летнем возрасте дожить до 80 лет.
Фото: ТАСС / Бобылев Сергей
Ученые рассказали, что поможет достичь долголетия. Энергичная ходьба в возрасте 70 лет увеличивает шансы дожить до 80 лет практически на 100%, передает «Российская газета» со ссылкой на исследование японских геронтологов.
Как сообщают исследователи, ходить необходимо со скоростью не менее 5,4 километра в час. Если человек в возрасте 70 лет передвигается медленнее, то шансы дожить до 80 составляют около 15-35%.
«Чем быстрее человек передвигается в обычном для себя режиме — тем дольше он проживет», — отметил президент японского Национального центра гериатрии и геронтологии Хидэнори Арай.
Согласно наблюдениям, которые проводили специалисты, скорость ходьбы японцев с 1997 года увеличилась на 5-10%. Хидэнори Арай отметил, что физическое состояние людей в возрасте 70 лет улучшается.
«Старость, если понимать ее как наступление немощности, отодвигается и у мужчин, и у женщин», — добавил исследователь.
Ранее британцы назвали простейший способ продлить жизнь. Медики объединили исследования 36 тысяч человек старше 40 лет и пришли к ошеломительному выводу.
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