В сети началась прямая трансляция штурма «Зоны 51», на которой, по информации, распространившимся в интернете, администрация США удерживает инопланетян. В пятницу, 20 сентября, трансляцию запустил пользователь Youtube под псевдонимом LDG Station. Он отметил, что надеется сегодня увидеть внеземных существ.

Военная база ВВС США «Зона 51» (Area 51) расположена в штате Невада в 130 километрах от Лас-Вегаса, прямо на берегу высохшего озера Грум-лейк. Согласно официальным сведениям, военный объект предназначен для испытания прототипов летательных аппаратов, экспериментальных и перспективных систем вооружения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Facebook один из пользователей запустил акцию, призванную собрать участников для штурма американской военной базы «Зона 51». Инициатор движения хотел подтвердить популярный миф о том, что на объекте спрятаны свидетельства посещения Земли НЛО и нашел тысячи последователей среди пользователей сети.