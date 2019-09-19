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Пытавшиеся попасть в «Зону 51» блогеры оказались за решеткой

, 19:59 49

YouTube-блогеры из Нидерландов отправились на вылазку в преддверии штурма мистической зоны.

Фото: Facebook @nyecountysheriff

Мировое онлайн-сообщество уже несколько дней готовится к штурму американской «Зоны 51», на которой, как принято считать, администрация США удерживает инопланетян. Идея одного из пользователей Facebook в короткие сроки собрала сотни тысяч последователей: из локальной шутки штурм превратился в активно обсуждаемую перспективу. Дата атаки уже совсем близко — на «Зону 51» планируется выдвинуться 20 сентября.

Однако двое голландских блогеров предварительно решили разведать обстановку — и попытались проникнуть на мистическую территорию, не дожидаясь дня официального мероприятия. Нидерландцы Говерт Свип и Тис Гранзье прошли по охраняемой территории порядка пяти километров, вооружившись дронами и видеокамерами. Затем искателей пришельцев поймала полиция.

Суд Невады приговорил Гранзье и Свипа к десяти дням лишения свободы и крупному штрафу. Молодые люди признались в незаконном проникновении и парковке в запрещенном для этого месте. Кроме того, блогерам пришлось отдать все оборудование, которое они взяли с собой на вылазку, американскому правительству. За юношами остается право просить о досрочном освобождении через трое суток после начала заключения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что аналоги «Зоны 51» могут находиться в России.

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