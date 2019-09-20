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  4. В Подмосковье семья из пяти человек отравилась газом

В Подмосковье семья из пяти человек отравилась газом

, 19:59 46

Муж с женой, двое детей и мать одного из супругов стали жертвами утечки газа при захламленной вентиляции.

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

В подмосковной Коломне в четверг, 19 сентября, семья из пяти человек, двое из которых дети, отравилась газом в собственной квартире. Все пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка газа при забитой мусором вентиляции. Об этом сообщает МК.RU.

Супружеская пара приобрела квартиру в Подмосковье совсем недавно и переехала туда вместе с детьми — одиннадцатилетней дочкой и девятимесячным младенцем. В злополучную ночь в гости к молодой семье пришла мать одного из супругов. Первым отравление почувствовал грудной ребенок — его начало рвать и он громко плакал. Родители незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи.

Однако, когда врачи приехали на вызов, дверь им открывали уже из последних сил — все взрослые также подверглись отравлению газом. Всех пострадавших госпитализировали в местную больницу. Вероятной причиной называют утечку газа при захламленной вентиляции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что трое человек, в том числе двое детей, погибли из-за отравления газом.

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