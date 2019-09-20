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Трое человек, в том числе двое детей, погибли в Ленобласти из-за отравления газом

, 11:11 40

Трагедия произошла 20 сентября в Гатчине в жилом доме в Солнечном переулке.

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Трое человек, включая двоих детей, погибли в результате отравления бытовым газом в Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла в пятницу, 20 сентября, в Гатчине в жилом доме в Солнечном переулке.

По предварительной информации, один из находившихся в квартире взрослых выжил. О состоянии пострадавшего информации нет. В настоящий момент выясняются причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что женщина и трое детей отравились угарным газом в многоквартирном доме в Гатчине по улице Крупской. ЧП произошло 17 сентября. По предварительным данным, трое пострадавших в возрасте двух, 12 и 13 лет госпитализированы в тяжелом состоянии. Женщина была обнаружена на месте происшествия без признаков жизни.

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