Трое человек, в том числе двое детей, погибли в Ленобласти из-за отравления газом

Трое человек, включая двоих детей, погибли в результате отравления бытовым газом в Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла в пятницу, 20 сентября, в Гатчине в жилом доме в Солнечном переулке.

По предварительной информации, один из находившихся в квартире взрослых выжил. О состоянии пострадавшего информации нет. В настоящий момент выясняются причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что женщина и трое детей отравились угарным газом в многоквартирном доме в Гатчине по улице Крупской. ЧП произошло 17 сентября. По предварительным данным, трое пострадавших в возрасте двух, 12 и 13 лет госпитализированы в тяжелом состоянии. Женщина была обнаружена на месте происшествия без признаков жизни.